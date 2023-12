Periodista denunció a Gérard Depardieu, actor francés, por presunto abuso sexual en 1995

En Francia hay revuelo luego de que Ruth Baza, una periodista española, denunciara al reconocido actor francés Gérard Depardieu, de 74 años, por presuntamente haberla violado en 1995.



La periodista presentó oficialmente la denuncia por abuso sexual ante la policía española por unos hechos ocurridos en la ciudad de París en 1995.

Según confirmaron a EFE las fuentes policiales de Málaga, España, Baza detalló en la denuncia que los hechos ocurrieron cuando colaboraba con la revista Cinemanía. En ese entonces viajó a París para entrevistar a Gérard Depardieu con motivo del estreno de El coronel Chabert.

La entrevista con el francés duro un poco más de una hora, señaló la comunicadora, y señaló que Gérard Depardieu empezó a besarle la cara y la boca "con frenesí" y hasta la puso la mano en la ingle.



"De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, me desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró", detalló la periodista en diálogo con La Vanguardia, diciendo también que el francés la penetró con sus dedos.

Ruth Baza señaló que, después de casi 30 años en los que trató de olvidar lo sucedido, decidió realizar la denuncia al ver en las noticias que el actor estaba enfrentando la demanda de 13 mujeres por violencia sexual.

Javier Angulo, editor de Cinemanía en el año 1995, aseguró que la periodista tan solo le había dicho que la entrevista con Gérard Depardieu había sido "desagradable", pero nada más. "Venía traumatizada", reconoció a la agencia de noticias internacional.



Ante toda la polémica que han generado las diferentes denuncias contra el actor por presunto abuso sexual, esta semana el museo de cera Musée Grévin, ubicado en París, tomó la decisión de retirar la escultura del actor que fue realizada en 1981 ante las "malas reacciones" de los visitantes, según comunicaron.