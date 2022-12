Periodista denunció que Kevin Spacey abusó de su hijo cuando era actor

Heather Unruh, quien por 10 años fuera presentadora de noticias en ABC, dijo que todo pasó en 2016.

La mujer había tuiteado el 13 de octubre sobre este incidente, pero sin decir que se trataba de su hijo, con 18 años en el momento del abuso, y sin dar ningún detalle.

Un joven que afirma haber sido abusado sexualmente por Kevin Spacey en julio de 2016 en una isla cerca de Boston puso una denuncia y la policía abrió una investigación, dijo el miércoles la madre del chico.

Consultada posteriormente, la policía de Nantucket Island, donde se produjo la presunta agresión, dijo que no podían confirmar ni negar la presentación de la denuncia de abuso sexual "sin una autorización escrita de la víctima".

El miércoles, acompañada por su abogado Mitchell Garabedian, quien representó a las víctimas del escándalo de pedofilia de la Diócesis de Boston, Heather Unruh contó a los periodistas cómo su hijo, cuyo nombre no reveló, había sido víctima del protagonista de la serie "House of Cards" en un bar de Nantucket.

"En julio de 2016, el actor Kevin Spacey abusó sexualmente de mi hijo, a altas horas de la noche en un bar-restaurante en Nantucket Island", dijo Unruh en una conferencia de prensa en Boston (noreste).

"Spacey le ordenó una bebida tras otra y una vez que mi hijo estaba ebrio, pasó a la acción y lo atacó. Metió la mano en los pantalones de mi hijo y le agarró los genitales".

A pesar de los intentos de su hijo por librarse, "la violación continuó" y Spacey insistió en que el hijo se reuniera con él a la noche siguiente, según Unruh.

Finalmente, cuando Spacey se ausentó para ir al servicio, una mujer "que vio lo preocupado que estaba" se acercó entonces a su hijo y le aconsejó "huir, cosa que él hizo" y se refugió en la casa de su abuela, explicó la madre.

Dijo que su hijo no había puesto la denuncia en el momento, "básicamente por vergüenza y por miedo".

Fue recién "la semana pasada", después de que se multiplicaran las acusaciones contra el oscarizado actor, despedido de "House of Cards", que el joven acudió a la policía, que a continuación abrió una investigación, según confirmó el abogado Garabedian.

Varios hombres han acusado a Kevin Spacey de abuso sexual desde finales de octubre, luego de que estallara el caso Weinstein y la marea de acusaciones de agresión sexual que le siguió.

La policía de Londres abrió una investigación contra él por presunto abuso sexual cometido en 2008, cuando Spacey dirigió el célebre Old Vic Theatre, según los medios británicos.

