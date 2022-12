Periodista mexicano renunció tras llamar “torpe” y “chambón” a Juan Gabriel

El periodista Nicolás Alvarado se vio forzado a renunciar a la dirección de la televisora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego desatar una ola de indignación por criticar al fallecido cantautor Juan Gabriel desde una posición "clasista", como él mismo admitió en una columna periodística.

Alvarado, quien no tenía ni un año en la dirección de TV UNAM, incendió las redes sociales tras publicar una crítica en el diario Milenio en el que expresaba su desagrado por la música de Juan Gabriel, en momentos que México lloraba la muerte del cantante el domingo pasado en California, Estados Unidos.

En su columna intitulada "No me gusta Juanga", Alvarado describe al compositor como uno de "los letristas más torpes y chambones (poco cuidadoso) en la historia de la música popular".

Pero lo que desató la ira fue el uso de frases como "mi rechazo al trabajo de Juan Gabriel es, pues, clasista: me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas".

El primer calificativo describe peyorativamente a un homosexual y el segundo es un insulto que define a una persona de mal gusto y poco educada, que además tiene un cariz racista pues es un vocablo de origen indígena.

"El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió y aceptó hoy la renuncia de Nicolás Alvarado Vale como director general de TV UNAM", informó la universidad en un comunicado en el que no hace referencia alguna a la polémica ni explica los motivos de la renuncia.

El caso fue objeto de estudio por el gubernamental Consejo Nacional contra la Discriminación, quien emitió medidas precautorias en las que pide a Alvaro disculparse y abstenerse evitar "manifestaciones que pudieran considerarse contrarias a la dignidad de las personas de la diversidad sexual y clasistas".

Las condenas hacia Alvarado estuvieron el martes en el primer lugar de las tendencias en Twitter, mientras la polémica era retomada por medios y se lanzaba una campaña para exigir la renuncia del periodista a TV UNAM, universidad pública considerada entre las de mayor prestigio en Latinoamerica.

Juan Gabriel, que goza de gran arraigo en México y en otras naciones latinoamericanas, es visto como uno de los más importantes cantautores de la música hispanoamericana, con unas 1.800 canciones que han traspasado fronteras, todas registradas con su nombre real, Alberto Aguilera Valadez.