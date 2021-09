‘Perra’, la nueva canción de J Balvin que molesta a muchos por su letra

A pocas horas de lanzar su nuevo álbum, titulado Jose, J Balvin desató una polémica con la canción ‘Perra’, un tema que grabó al lado de Tokischa Altagracia Peralta, rapera de República Dominicana .

El video de ‘Perra’ fue subido a YouTube hace menos de 24 horas y ya superó el millón y medio de reproducciones.

No obstante, los usuarios dejaron todo tipo de comentarios por la letra de la canción.

“Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarnos pegados”, dice un aparte del nuevo tema de J Balvin.

“Mi novio no habla español, pero es fan de J Balvin. Anoche me envió esta canción y me preguntó por su significado, es una vergüenza tener que explicarle esto”, comentó una usuaria.

Publicidad

“Qué vergüenza esta canción. Cada vez insultan más a la mujer”, posteó una oyente.

“Esta ‘canción’ es tan buena que la puse de alarma, ahora me levanto 15 minutos antes para evitar que suene”, dijo un usuario.

“¿Qué pasó aquí Josesito? Por eso los old school nunca pasarán de moda”, indicó otra persona.

Por otro lado, también dejaron muchos comentarios en los que expresan su gusto por la canción y el deseo de que lance el álbum completo, que cuenta con la participación de cantantes de la talla de Feid, Sech, Yandel, Ozuna y Skrillex, entre otros.