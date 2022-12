Peter Vaughan, el maestre Aemon de ‘Games of Thrones’ (1923 - 2016)

El actor británico Peter Vaughan, que interpretó recientemente al Maestre Aemon en la serie televisiva "Games of Thrones" (Juego de tronos) murió el 6 de diciembre a los 93 años.

"Desgraciadamente, Peter Vaughan murió a las 10h30 esta mañana", señaló su agente, Sally Long-Innes, en un comunicado.

"Murió apaciblemente, rodeado de su familia", añadió, sin precisar las causas de la muerte.

Antes de trabajar en "Games of Thrones", Peter Vaughan trabajó en varias películas del director Terry Gilliam, ex del grupo cómico Monty Python, y en series de televisión como "Los vengadores" (The Avengers).