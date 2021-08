Picante fotografía de Daniela Ospina causa revuelo en las redes sociales

Daniela Ospina causó revuelo en las redes sociales tras compartir una picante fotografía en la que destaca su increíble figura. La empresaria ha sorprendido a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

En la imagen se puede observar a la modelo posando en el suelo junto a su mascota y utilizando una chaqueta de jean y ropa interior.

"Hoy empieza de nuevo… pero contigo, date la oportunidad de arreglar lo que te duele y dejar ir todo lo malo para que vivas cosas increíbles ⚡️🤍", escribió Daniela Ospina en la descripción de su foto.

Sus fanáticos no tardaron en aplaudir su atractivo físico, la publicación alcanzó 115 mil me gusta y más de 800 comentarios.

"Cada día la admiro y me identifico más con ella, he aprendido grandes cosas, cosas que he podido aplicar en mi vida, Bendiciones🙏", dijo uno.

"Saludos cordiales, feliz día hermosa dama 😘🥰", comentó otro.

"Se ve muy hermosa y con mucho encanto🔥🔥🔥", escribió otro seguidor de Daniela Ospina.

Daniela es muy admirada por miles de internautas, muchos siguen elogiando su trabajo como madre, empresaria y deportista.