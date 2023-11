Pilar Schmitt habló del drama que enfrentó su hija Sara Sofía: "Se hubiera podido morir"

La presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol Pilar Schmitt compartió detalles del delicado desafío médico que tuvo que atravesar su hija mayor, Sara Sofía Sánchez. Pese al quebranto de salud, la periodista agradeció a la vida por haberle dado una oportunidad a su primogénita.



En entrevista con La Red , la hija de la presentadora Pilar Schmitt explicó cuál fue el problema de salud que la llevó al quirófano.

"Me dijeron, no, usted no tiene nada, váyase para la casa, eso es un dolor de cabeza", expresó la joven de 19 años, quien después descubrió que había tenido un accidente cerebrovascular en el hipocampo.

Pilar Schmitt recordó que su hija la llamó porque iba de camino a urgencias por un fuerte dolor de cabeza y, a pesar de no haber recibido mucha atención inicialmente, su insistencia les permitió averiguar que en realidad su hija tenía un foramen oval.

"Es un huequito en el corazón que al 30% de la población no se le cierra y no pasa nada. Unos trombos gigantes y viejos que entraron por el huequito y fue a la cabeza. Una trombosis arterial y ahí se hizo el infarto", explicó la presentadora, quien contó que en el momento del accidente su hija llevaba un ritmo de vida frenético.

Para poder tratar este padecimiento, la joven debió someterse a una operación de cateterismo cardiaco para corregir este defecto. Pese a esto, Pilar Schmitt reflexionó mucho a partir del complicado momento que pasaron y lo que significaría para ella perder a su hija.

"Yo me pongo a pensar todo lo que pasó y pudo haber sido fatal, Sara se hubiera podido morir. Es un aprendizaje de reevaluar la vida, de ver que somos como unas cáscaras de un huevito, que somos muy frágiles, somos vulnerables y debemos vivir en presente, conscientes de disfrutar la familia, lo más valioso", comentó la presentadora de entretenimiento.

Aunque aún deben atravesar otros procesos para descubrir por qué se generó este padecimiento a tan corta edad, la joven se siente mucho mejor de salud y agradeció a su madre por ser su apoyo.