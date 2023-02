Pillan a Carolina Cruz besándose con misterioso hombre en una discoteca: ¿romance a la vista?

El nombre de Carolina Cruz volvió a sonar en las redes sociales, esta vez tras ser captada bailando románticamente y dándose un beso con un misterioso hombre en una discoteca de Bogotá. La expareja de Lincoln Palomeque protagonizó el video filmado por El fisgón de La Red , programa de Caracol Televisión.



"En una de las discotecas más concurridas y de moda en Bogotá, donde se encuentra nuestra presentadora, amiga, vecina, Carolina Cruz, divina, regia, feliz, bailando bien acompañada en la zona VIP", señalaron los presentadores de La Red.

Aunque las imágenes se ven muy oscuras, El fisgón hizo un zoom sobre Carolina Cruz, a quien se le ve bailando y besando a dicho galán.

Carlos Vargas, Mary Méndez, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo se mostraron muy felices con las imágenes, pues afirmaron que la modelo tiene derecho a darse una nueva oportunidad en el amor.

"Me siento muy feliz por Caro. Es una mujer supremamente trabajadora, amorosa, excelente madre, amiga, hija. Así que te lo mereces, sobre todo porque solo en pareja vale la pena vivir", puntualizaron.

La Jesuu fue víctima de robo en Cali: "El susto más grande de mi vida"

En otras noticias de farándula, la creadora de contenido Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu , les contó a sus seguidores que fue víctima de robo en Cali. El hecho tuvo lugar en el barrio El Poblado I, oriente de la capital vallecaucana.

La joven mencionó que la Policía la detuvo en frente de Charco Azul, sector de la ciudad, y le hicieron una revisión a su vehículo. La influenciadora siguió su camino, pero tomó un atajo, algo que jamás suele hacer, según ella.

“Justamente en el semáforo, ya para salir a la Simón Bolívar, ahí en El Poblado, se me parcha un chino ahí en la camioneta, y yo creo que me está saludando. A mí me vive pasando eso, a mí la gente me llega, me toca el vidrio, pidiéndome fotos, pero ahí tengo por seguir de confiada”, agregó.



El sujeto empezó a caminar de una forma extraña hacia su vehículo y de un momento le apuntó con un arma de fuego a ella y a la persona que la acompañaba.



La Jesuu concluyó con lo siguiente: "Pensé lo peor y la verdad es que hay que seguir pensando lo peor, porque si yo vuelvo a mi zona de confort, en mi confianza, pensando en que las buenas intenciones existen en los corazones de todo el mundo, amiga, vuelven y lo roban, vuelven y lo hacen. Entonces no, estoy en un momento donde, en serio, entendí que la confianza es lo único que a uno lo mata, el ser tan confiado".