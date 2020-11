Pimpinela recuerda cuando conoció a su amigo Diego Maradona y grabó una canción con él

Los hermanos Joaquín y Lucía Galán, quienes conforman el dúo argentino Pimpinela, lamentaron la muerte de su amigo Diego Maradona y recordaron momentos especiales que vivieron junto a él.

“Muy tristes, cuando llega un momento así de desenlace final es muy impactante”, comentó Lucía.

Joaquín recordó que ellos conocieron al astro argentino, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol, en el año de 1982.

“Vino con su familia al primer concierto que hicimos en Buenos Aires. A partir de ahí, surgió una amistad”, rememoró el artista.

Otro de los momentos especiales que el dúo Pimpinela compartió con el ‘barrilete cósmico’ fue cuando grabaron el video de la canción ‘Querida amiga’. Eso ocurrió en 1986.

“Le regalamos un casete recuerdo en aquella época con la canción ‘Querida amiga’ para su mamá, para doña Tota, y él nos dijo ‘no, no, no, eso no puede ser para mamá solamente tiene que ser para todas las madres del mundo’. Fue así que grabamos el video”, dijo Joaquín.

La canción se grabó en castellano, italiano y portugués. Joaquín dice que “quedó como un recuerdo maravilloso, como quería él, para todas las madres del mundo”.