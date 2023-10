Pipe Bueno derritió a sus seguidoras al mostrar nueva figura: "Le hace honor al apellido"

Pipe Bueno encendió las redes sociales después de publicar algunas fotos donde mostró el antes y después de su figura. El intérprete de 'Una noche' y jurado de Yo Me Llamo l e contó a sus seguidores que bajó de peso gracias a una rutina estricta de ejercicio.



"Aquí está con mucho orgullo el cambio físico que tuve con mi reto 🦾🔥💪🏼", escribió Pipe Bueno en la descripción de su publicación en Instagram. La primera fotografía muestra al cantante de música popular con algunos kilos de más. Sin embargo, en las otras imágenes se le observa con un abdomen bien marcado.

Por supuesto, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. El post se llenó de comentarios como "Uyy, le hace honor al apellido", "En redes he visto hombres guapos, lindos, agraciados... Pero definitivamente Pipe es un PAPACITOOO", "Es supernotorio el cambio, te felicito y te admiro como ser humano en Yo Me Llamo. Eres el más respetuoso, profesional y humano para tratar los participantes", "Eso es disciplina 🔥" y "Ahora sí tienes el apellido bien puesto 😂😂".

Hijos de Pipe Bueno son tendencia por video cantando canción del papá

En otras noticias, un video captado por Luisa Fernanda W de sus hijos Máximo y Domenic es tendencia en las redes sociales. Los pequeños generan ternura al cantar una de las canciones de su papá, Pipe Bueno.

La influenciadora paisa publicó en sus historias de Instagram, para sus 19 millones de seguidores, un tierno video en el que aparecen los menores que en este mes de octubre cumplen tres y un año de vida. En la grabación, de unos pocos segundos, los niños demuestran su gusto por la música.



Los hijos de Pipe Bueno, según lo que se ve en el video, reaccionan a uno de los recientes lanzamientos que el artista popular realizó junto a Jessi Uribe y Nico Hernández. Demostrando que heredaron sus talentos, Máximo canta y Domenic se mueve al ritmo de la canción.



El tema que interpretan los niños es 'El malo', la adaptación de la bachata de Romeo Santos que los artistas populares hicieron al género regional y que ha impactado positivamente a sus seguidores.

Luisa Fernanda W publicó con emoción el video en sus redes sociales presumiendo el gusto de sus hijos por la música de su pareja. Aunque todavía es pronto para decirlo, parece que los menores podrían seguir el camino artístico de sus padres.