Pipe Bueno habla sin tapujos sobre su relación con Luisa Fernanda W

El cantante, en la primera entrevista que da para aclarar el tema, llenó de elogios a la youtuber y explicó los motivos de su cercanía.

“Hay mucha admiración, respeto, sin duda alguna hay cariño”, dijo Pipe Bueno en entrevista con el programa La Red de Caracol TV, cuando le preguntaron sobre los rumores de una relación amorosa con Luisa Fernanda W.

Y fue más allá. “Muchas cosas se han especulado, me da hasta risa de escuchar. Hay gente que dice cosas, asegura cosas”, manifestó el intérprete de música popular.

Además, recordó que aunque conoce a Luisa Fernanda desde hace varios años, cuando compartieron en la grabación de un video de reguetón.

“La conocí hace muchos años en (la grabación de) un video al que fui, en el que cantaba con un reguetonero… hola luisa Fernanda, hola Pipe y no cruzamos muchas palabras. Ella estaba ahí por algún motivo con su pareja”, recordó Pipe.

También contó detalles de su primer encuentro con Luisa Fernanda.

“Con el pasar del tiempo, jamás me volví a ver con ella ni a hablar con ella, tuvimos un almuerzo previo al viaje a Las Vegas, allí oficialmente ese viaje se da porque hace parte de nuestra familia laboral”, añadió.

“Sé quién es Luisa, porque en las redes sociales la he seguido y demás, pero la realidad es que la conozco personalmente del viaje de Las Vegas, en los (premios) Billboard”, indicó.

Para finalizar, Pipe explicó en qué consiste su trabajo con la exitosa youtuber: “En el proyecto de Luisa Fernanda W estoy muy metido en la parte creativa, haciendo la ejecución de la parte creativa, es gracioso porque además nos tienen que ver mucho tiempo juntos, trabajando las producciones y claro como amistad, porque no solo la relación es laboral, por eso hemos ido a un concierto, con los Pasabordo, al Tomorrowland”, agregó.

Su cercanía con Luisa Fernanda ha sido cuestionada por algunas personas que rumoran que entre ellos hay una relación amorosa, algo que Pipe Bueno ha negado, porque consideran que pasó corto tiempo desde que murió Fabio Legarda .

Legarda, novio de Luisa Fernanda, murió en febrero luego de quedar en medio de un tiroteo entre un guardia de seguridad y dos ladrones en el sur de Medellín. El joven sufrió un balazo en el cráneo.

