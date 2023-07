Ahora no

Pipe Bueno ríe con curiosas audiciones del primer capítulo de Yo Me Llamo: “Llegan con unas locuras” Pipe Bueno, jurado de Yo Me Llamo, el programa que ya enganchó a millones de colombianos, no pudo contener la risa cuando vio la actuación de personajes como Mario Bros: “Hace parte de divertirnos”.