Pipe Bueno sorprendió con vieja foto de Maluma y él en la que el reguetonero se parece a Legarda

El cantante caleño compartió la imagen con sus más de 4,4 millones de seguidores, muchos de los cuales quedaron asombrados. El artista paisa también respondió.

Pipe Bueno causó sensación en este jueves de TBT con una fotografía de antaño en la que aparece junto con su amigo Maluma.

“Jejeje. Háblenme de este TBT. Éramos unas lagartijas activas. Dime narizón, Maluma, papi, cuando no tenías NI un pelo en la cara”, escribió el cantante vallecaucana en la publicación.



La imagen de cuando ambos artistas era aún muy jóvenes no solo sorprendió y llamó la atención de miles de seguidores, sino que provocó una reacción del mismo Maluma.

“Hahahahahahahahaha. Perro, sos la misma lagartija”, expresó el reguetonero paisa en los comentarios de la publicación.

Pero, ¿cuál de los dos ha cambiado más?.

“Mis bebes más hermosos del mundo entero, no han cambiado nada. Son los mejores del mundooo. Sigan así, mis guapetones”, comentó, por ejemplo, @julita_rubi.

“Cositas ricas bien hechas... Los dos siguen siendo muy guapos. Con la diferencia que ahora están más maduritos”, dijo, entretanto, @dayiislopez.

Incluso, algunos aseguraron que, en esa fotografía, Maluma se parece mucho a Legarda, el youtuber y cantante que murió tras ser impactado por una bala perdida durante un atraco en Medellín.

"Cuando maluma estaba así se parecía mucho a Legarda", afirmó @paolavanessa75.

"Tiene mucho parecido a Legarda", dijo @elyhoyos.

Maluma, con 25 años de edad y Pipe Bueno, con 27, no solo son dos de los cantantes más populares de Colombia en la actualidad, sino dos grandes amigos que han conquistado el corazón de millones de personas.

