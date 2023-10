Pipe Bueno subió el tono de voz e incomodó a Amparo Grisales en Yo me llamo: “No me hables brusco”

En una nueva entrega de Yo Me Llamo, el programa de imitación favorito de los colombianos, los jurados Pipe Bueno y Amparo Grisales tuvieron una pequeña discusión tras la presentación de la imitadora de la cantante Greeicy Rendón.



La artista interpretó la tonada ‘Ya para que’ y al finalizar el espectáculo compartió que se sintió identificada con el tema, pues atravesaba una situación similar como la que describe la canción. Tras compartir sus emotivas palabras, el jurado se pronunció.

El maestro César Escola recalcó que estaba teniendo problemas con el tema del color de la voz. “Cuando hiciste la segunda parte del fraseo, tuviste esa ternura y delicadeza con mucho aire, que tiene la original, pero creo que estás cantando más fuerte”, anotó.

Por su parte, Amparo Grisales indicó que el tema expuso más la voz de Yo me llamo Greeicy.

“Los detalles son muy puntuales y ¿qué pasa? Lo hiciste, pero muy exagerado. Trajiste lo mismo de la última vez que fue esa exageración nasal, todos los detalles no estuvieron limpios”, resaltó.

Tras las correcciones de sus compañeros, el cantante Pipe Bueno defendió el show de la imitadora y la felicitó por su desempeño.

“Estuve en otra presentación entonces, porque yo vi todo lo contrario. Para mí fue una presentación donde, de hecho, más te has lucido como Greeicy. Creo que el color está en su punto”, señaló.

Luego de sus comentarios, el intérprete de música popular fue cuestionado por la diva de Colombia, quien reprochó lo dicho por este. Cuando la imitadora se retiró del escenario se suscitó la discusión entre Amparo y Pipe Bueno. Ambos se mostraron en desacuerdo sobre un teléfono, accesorio que usó la imitadora en su presentación.

“No me grité. Me aturdió. No me hables brusco”, respondió Amparo, lo que dio fin al altercado.

Vea aquí lo ocurrido (desde el minuto 19:30) y también el capítulo completo emitido este lunes, 23 de octubre de 2023: