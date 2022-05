Pipe Bueno y Alzate hablaron cara a cara: así resolvieron “el problema” que tenían

Pipe Bueno y Alzate se vieron cara a cara para resolver el problema que ambos tenían y que trascendió a nivel nacional, según lo dijo el mismo cantante caleño. Ambos artistas hablaron sobre su situación y lo hicieron en vivo a través de Instagram.

Pipe Bueno le preguntó a Alzate cómo iban a solucionar el problema y este último le reclamó por haberlo llamado ladrón e incluso aseguró que, cuando fue a visitar una playa en Estados Unidos, donde está actualmente, le habían gritado que le devolviera la plata al cantante caleño.

Publicidad

Acto seguido, Pipe sorprendió con esta respuesta: “Yo lo que opino es que usted me tiene que pagar a mí, la plata que usted me debe a mí, con todo el chorro que me he tomado, con todas las borracheras que me he pegado, con la canción que grabamos juntos, con las llamadas prendido a la madrugada, ¿Sabés por qué te llamaba prendido? Porque estaba feliz como un hijue…, porque habíamos grabado una canción muy, muy buena y que tiene un título espectacular”.

En ese momento, Pipe Bueno le preguntó a Alzate que cómo se llama esa canción, al cual este último respondió que 'El problema'.

“Cayeron todos en ‘El problema’ y toda la discusión fue alrededor de la canción”, afirmó Alzate.

Pipe Bueno anotó que armaron “un problema rebárbaro para lanzar ‘El problema'" y aprovechó para anunciar que el lanzamiento del tema será el próximo jueves, 19 de mayo de 2022, a las 8 p. m.

Publicidad

"Van tres años preparando esta canción y teníamos que preparar un problema para poder lanzar 'El problema'. Yo no quería, usted (Pipe Bueno) sí quería", apuntó Alzate.

Pipe Bueno y Alzate también le agradecieron a sus fans por la preocupación en torno a este "problema" entre ambos, que, por fortuna, es una canción.

Publicidad

Vea el video del cara a cara aquí: