Pipe bueno y Luisa Fernanda W: la historia de amor que nació luego de la trágica muerte de Legarda

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W compartieron este lunes, 23 de octubre del 2023, que llegarán al altar. Pese a que la pareja es una de las más estables de la farándula colombiana, en un principio se vieron rodeados por las críticas, pues el romance comenzó dos meses después de que el exnovio de la antioqueña, el cantante Legarda, falleciera tras ser impactado por una bala perdida en medio de un fleteo.



La creadora de contenido comentó en una entrevista con el influenciador Alejandro Sago que el cantante de música popular la conquistó con su manera de ser.

“Realmente, ¿qué pasó? Sí, conocí a Pipe, realmente lo conocí, dos meses después. Pipe y yo hicimos match de una”, indicó anteriormente.

Luisa Fernanda W compartió que el artista la invitaba a muchas de sus presentaciones, por lo que pasaban gran parte del tiempo juntos. Poco a poco, esta se dio cuenta que se sentía atraída por el cantante. Asimismo, aclaró sus sentimientos frente a la muerte de su excompañero sentimental.

“No sé cómo me pasó, no tengo explicación alguna. Eso no significa que no haya amado a Fabio, lo amé con todo el corazón, no tengo ni palabras... fue demasiado”, dijo en su momento.

La también empresaria empezó a cuestionarse si era correcto lo que estaba sintiendo tras la muerte de Fabio Legarda. Sin embargo, pese a las críticas que pudiera recibir, decidió encarar sus emociones.

“Yo decía 'este man me está gustando, ¿qué?, ¿qué me está pasando?’. Empecé a sentir culpa porque el man me gustaba y entonces tuve una conversación con mi mamá. Más pasaban cosas para que todo se siguiera dando. Todo fluía tan chévere, que simplemente pasó. Hasta un día que me di cuenta que yo estaba tragada de Pipe como un berraco”.

Además, agregó: “Me puse a llorar de la rabia porque me gustaba, no lo quería aceptar. Era más culpa social, que porque me estuviera enamorando de él. Según yo, no me quería enamorar, pero ya a lo último me liberé y dije ‘de malas’. Yo pensaba ‘merezco ser feliz’ y fue la mejor decisión de mi vida”.

Tras algunos años de relación, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Máximo, en el mes de octubre del año 2020. Después de un tiempo, recibieron a Domenic, quien llegó al mundo en el mismo mes, del año 2022. Ahora, Pipe Bueno le propuso matrimonio y llegarán al altar.