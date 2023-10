Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se van a casar: "Mil veces sí"

A través de redes sociales la pareja conformada por Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha confirmado que llegará al altar. Tras más de tres años de relación y dos hijos, el cantante popular se decidió a proponerle matrimonio a la influenciadora paisa.



El cantante popular Pipe Bueno se lució y le pidió matrimonio por todo lo alto a su pareja en Dubái. Los famosos realizaron recientemente un viaje a ese lugar y allí el artista sorprendió a Luisa Fernanda W.

Se cumplió el sueño que muchos de los seguidores de la pareja venían pidiendo hace tiempo. En sus historias de Instagram, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W detallaron su paso por Dubái.

Ambos fueron vestidos de blanco a una cena que el cantante de 'Guaro' invitó a la influenciadora paisa. Sin embargo, ella no esperaba que en el lugar su pareja le tuviera preparado un arco de rosas rojas y unas luces en las que se leyera "¿Te quieres casar conmigo?".



De camino al lugar, los dos famosos hicieron una ronda de preguntas entre ellos en el carro. Entre esas, Pipe Bueno le cuestionó a su pareja si había dudado en viajar hasta Dubái.

Luisa Fernanda W señaló que sí. "Lo dudé, no pensaba venir, pero qué bueno que tomé la decisión de viajar contigo porque al ver todo en tus historias me hubiera arrepentido", dijo.

Tras el compromiso, la famosa presumió su anillo de diamante en sus historias de Instagram. "Estoy en el aeropuerto con mi anillo, te amo, mi amor", expresó la famosa.



La mamá de Máximo y Domenic también le confesó a su pareja que no se imaginaba lo que iba a pasar.

"Nunca me lo sospeché, además porque si lo hubiera sospechado no saben cómo me hubiera arreglado", agregó la influenciadora, reconociendo que se fue relajada porque después de esa comida tenían el vuelo de regreso.

Según relató la paisa, Pipe Bueno la llevó a un restaurante como su última comida antes de regresar a Colombia, en el lugar le pidieron que se tapara los ojos y ella pensó que se trataba de alguna sorpresa del mismo restaurante. "Yo quedé en shock", aseguró.

Agregó también que por fin entendió "la insistidera de Pipe" para que fueran Dubái, puesto que, como lo reconoció minutos antes, ella no estaba tan segura de acompañar a su pareja a ese viaje.



Con la noticia, varios seguidores y amigos famosos de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W les desean lo mejor. Entre ellos destacó el comentario de Maluma, quien recientemente anunció que será papá.

"Los amo", les expresó el cantante paisa a Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.