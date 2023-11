Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se van a radicar fuera del país: ¿cuál es el destino de la familia?

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ya están planeando lo que será su 2024. Por ahora, confirmaron a sus seguidores que tienen planes de irse a vivir fuera del país el próximo año.

El motivo principal es la carrera musical de Pipe Bueno, así lo reveló el mismo artista este 27 de noviembre en el programa Día a Día, de Caracol Televisión, en el que estuvo como invitado.

El jurado de Yo me llamo, también de Caracol Televisión, confirmó que el éxito de su carrera musical en el exterior, especialmente en México, le está exigiendo vivir en ese país.

"Si queremos jugar en las ligas mexicanas, por decirlo así, creo que la mejor opción es irnos. Es un tema del que venimos hablando con mi equipo y le vamos a apostar a eso", reconoció el cantante en el programa matutino.

Recientemente, el vallecaucano presentó Entre botellas, una colaboración con el grupo mexicano Grupo Firme, y pasó un tiempo en México para hacer la promoción de la canción. Señaló que estando allá se dio cuenta que debía vivir en territorio azteca si quiere posicionar su carrera.

"Estando allá me presentaban como 'el colombiano más mexicano'. Los mexicanos deben saber que aquí queremos mucho su música y que estamos haciendo cosas chéveres, pero hay cosas que solo se viven si estás allá", reconoció el cantante.

Además, Pipe Bueno confirmó que esta decisión involucra a su familia, por lo que Luisa Fernanda W y sus hijos, Máximo y Domenic, también se irán con él para apoyarlo.

"Esto no significa que me voy a olvidar de Colombia ni que no voy a regresar, de hecho los conciertos van a seguir como si yo estuviera en Colombia. Estaré yendo y viniendo", aseguró para tranquilidad de sus seguidores.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tienen pendiente su matrimonio, luego de que él sorprendiera a la influenciadora pidiéndole la mano en una viaje a Dubai, pero el cantante confirmó que todavía no tienen fecha establecida.

"Fue una total sorpresa para ella, la mudanza nos tiene un poco ocupados, temas de colegios, salud, cuentas bancarias, esa es nuestra prioridad por ahora", relató el artista popular en Día a Día.