Piqué dice cómo ser un “caballero” en la primera cita y los fans de Shakira lo llaman cínico

Durante las transmisiones de la King's League, Gerard Piqué no tiene reparo en soltarse y hablar sobre todo tipo de temas. Incluso, le lanzó indirectas a Shakira cuando ella estrenó la canción con Bizarrap y el exfubtolista alardeó con un reloj Casio.

En esta ocasión, Piqué habló de qué debe hacer un hombre durante una primera cita para quedar como un caballero.

“En la primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita. Segundo, siempre la mujer mirando hacia el restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto queda como un 'gentleman' (caballero)”, dijo el exjugador de Barcelona.

Geri aconsejando sobre primeras citas 😂 pic.twitter.com/cKAwPwD0Ww — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) June 28, 2023

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. “Hablas de fútbol o me voy, en serio”, dijo Ibai Llanos a Piqué.

Luego otro de los presentes manifestó: “No, esos son estereotipos, es que no me gusta. Yo me voy", y se paró del sofá en medio de risas.

Ante la reacción de sus compañeros, Piqué expresó: “Me cago en los estereotipos (…) escúchame, hay que ser elegante”.

Pero los fans de Shakira no están nada satisfechos con lo dicho por Piqué y opinan todo lo contrario sobre él. Le recuerdan las traiciones y la forma como acabó con su hogar. Incluso, algunos lo tildaron de "cínico".

En una reciente entrevista la cantante colombiana dio más detalles sobre su separación del deportista con frases demoledoras como “todo se me junto, mi hogar se desmoronaba”.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", contó la artista refiriéndose a su la ruptura y el estado de salud de su papá, William Mebarak.