¿Piqué es xenófobo? Paparazzi afirma que el español humillaba a Shakira por ser latina

Aunque la relación entre Shakira y Gerard Piqué llegó a su fin hace más de un año, siguen saliendo a la luz detalles de las supuestas infidelidades del exfutbolista y el trato que este presuntamente le daba a la intérprete de 'Acróstico'.



En esta ocasión, Jordi Martin, famoso paparazzi que le ha seguido el rastro a la colombiana por más de una década en España, afirmó que el exjugador del FC Barcelona humillaba a la artista por sus raíces latinas.

Según Martin, son innumerables las veces en las que el también empresario engañó a la cantante barranquillera: "Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona, y yo pensaba: ¿Shakira será consciente o no será? Y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta: '¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?'. Y yo le digo: '¿En serio me preguntas eso?'".

Por otro lado, el paparazzi habló de aquella vez cuando Piqué se refirió a las "mujeres suramericanas". "Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha teñido comentarios muy feos con ella (Shakira), lo sé porque me lo ha dicho gente cercana", agregó Martin.



Shakira abrió su corazón ante jueza de Barcelona: Piqué "era un loquito"

En otras noticias relacionadas con Shakira y Piqué, la intérprete de 'Suerte' se confesó ante una juez de Barcelona, un testimonio en el que explicó cómo fue su vida durante los años en los que la acusan de evadir impuestos y que reveló este viernes el periódico El País de España.

“Tengo muchas ganas de hablar”, así inició la audiencia en la que Shakira dio su versión durante de 80 minutos.

Ante la jueza de Barcelona desnudó sus emociones, pasando del amor a la rabia y a la indignación. El País de España tuvo acceso a las declaraciones que la artista dio en Barcelona el 6 de junio de 2019 por el proceso de presunto fraude fiscal en su contra.

Desde entonces, la cantante colombiana ha mantenido su posición de que llegó a vivir de manera permanente a España hasta el 2015.

En la declaración, Shakira dijo que era nómada, viajando por el mundo, logrando estar hasta en tres países por día, rompiendo récords mundiales. Y es que vivía, según ella, más tiempo en un avión que cualquier piloto.



También habló de las locuras de amor que hizo por Gerard Piqué, recordando cómo en una ocasión en la que viajaba entre Marruecos a Croacia, cuando sobrevolaba Barcelona, le pidió al piloto del avión que aterrizara brevemente solo para darle un beso a Piqué. Calificó este acto como lo más romántico que había hecho en su vida.

Dijo no saber si la agencia tributaria le estaría sumando esta parada como un día más en España, ya que le está contando más de 183 días en ese país, tiempo en el que se le considera legalmente como residente fiscal, razón por la que piden para la artista colombiana una multa de 14,5 millones de euros y también 8 años de cárcel.

Shakira dejó claro que antes de 2015 no vivía en España, sino en Colombia, su tierra natal; Estados Unidos, lugar de negocios, y las Bahamas para descansar de ser personaje público. Según ella, España era solo el país del hombre con el que estaba encantada.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, con fama de playboy… Era un loquito en esa época”, expresó.

También confesó que jamás se imaginó tener familia con Piqué y que su único vínculo con España desde 2011 era tener novio y que, por eso, no podía ser tratada como residente fiscal.