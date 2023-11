Piqué habló de su año más difícil, tras separarse de Shakira: "La gente no sabe ni un 10%"

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue causando tendencia en el mundo de la farándula internacional. El exfutbolista español recientemente concedió una entrevista en la que se atrevió a revelar más detalles de lo que sucedió en el último año con la colombiana.

Piqué habló con el periodista Jordi Basté en RAC1 y allí se atrevió a develar algunos detalles de lo que vivió luego de su separación. El catalán reconoció que el año 2022, en el que se separó de Shakira y se retiró del fútbol profesional, fue uno de los más difíciles de su vida.

"El año 2022 quizá fue el que pasaron más cosas", aseguró Piqué y se refirió a los ataques mediáticos que recibe por su separación y relación amorosa con Clara Chía. "Si yo hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí yo ahora mismo estaría encerrado en un piso o me hubiera tirado desde un sexto piso", confesó.

El exfutbolista señaló que en medio de todos los titulares y comentarios que recibe en sus redes sociales, vivió uno de los momentos más críticos de su vida, pero enfrentó todo esto sin prestarle atención. También señaló que decidió no pronunciarse sobre los diferentes rumores que le han creado.

"La única manera de salir 'vivo' de todo esto es no darle importancia a nada de lo que dicen. ¿Tengo que salir a desmentir todas las cosas que no son reales? Me da igual. Que la gente crea lo que quiera", aseguró.

Piqué señaló "de todo lo que se ha vivido la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado de verdad. Es algo privado, algo mío. Es algo que no quiero que la gente sepa".

De hecho, en otra entrevista que concedió al programa español Joaquín, el novato, Piqué también respondió por qué decidió guardar silencio sobre toda su situación con Shakira.

Tras varios minutos enfocados en el deporte y los negocios, el periodista decidió mencionarle al exfutbolista el tema de su expareja. "Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?".

Sin pensarlo ni un segundo, Gerard Piqué señaló que "no creo que sea necesario". Las palabras del español causaron aún más interés en el periodista y los presentes en la entrevista por saber cómo ha vivido él su separación con Shakira.

Señaló que no tiene planeado contar su parte de la historia y que, si decidiera hacerlo, sería dentro de varios años. "No conocéis mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Que si algún día lo contaré? No creo. No vale la pena. Si algún día me lo pienso hacemos un Novato 2. Entonces dentro de 15 años haremos El veterano", bromeó.