Piqué habló por primera vez de Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, tras la separación

Gerard Piqué, en entrevista con el programa radial español El Món a Rac1, habló por primera vez de la canción de su expareja Shakira con Bizarrap. También se refirió a sus proyectos personales y a lo sucedido con sus hijos, Milan y Sasha, en medio de la separación.



Al ser cuestionado sobre la exitosa canción ‘Sesión #53’ de Shakira y Bizarrap, Gerard Piqué fue contundente.

El periodista Jordi Basté le preguntó “¿has escuchado la canción famosa?”, y el exfutbolista contestó: “Sí, sí, obviamente. Y no, no, quiero hablar del tema, no creo que toque, yo creo que al final las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos y a partir de aquí no quiero decir nada al respecto”.

Por otro lado, el exfutbolista Gerard Piqué defendió la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, episodio que se hizo viral hace dos meses y en el que se hablaba del campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa.

La Kings League es un campeonato que cuenta con doce equipos presididos por 'streamers' o conocidos exjugadores como Iker Casillas o Sergio 'Kun' Agüero.



Piqué dijo que su hijo le pidió participar en el programa, se lo permitió y se sintió orgulloso de él.

"Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre", reflexionó.



El exjugador del FC Barcelona dijo que se encuentra "bien" en lo personal, tras colgar los guayos como futbolista profesional en noviembre pasado, y que, cuando se trata de amar, el primer lugar lo tienen sus hijos.

Palabras de una ex de Piqué

La ruptura de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues, tras las canciones que ha lanzado la barranquillera, ahora se suma lo que habló Núria Tomás, exnovia de Piqué, sobre el fin de esta relación.

En las últimas horas, Núria Tomás, expareja Gerard Piqué, se refirió al tema, aunque de una manera muy cauta y sin tomar posiciones.

“Es que no me atrevo a opinar, porque cuando hay sentimientos (de) por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no la conozco (a Shakira) y no he tenido la oportunidad de preguntarle”, afirmó Núria Tomás.