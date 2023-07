Piqué habría enviado indirecta a Shakira en entrevista: “Quedarme en el pasado sería un error”

Ya pasó un año desde que Shakira y Gerard Piqué hicieron oficial su separación. La colombiana inició una nueva etapa de su vida, enfocándose en su carrera musical y radicada ahora en Estados Unidos. Por su parte, Piqué dejó el Barcelona y está enfocado en los negocios.

Recientemente, el exfubolista dio mucho de que hablar por cuenta de su respuesta en una entrevista en el programa deportivo El Larguero, donde habló de todo un poco.

El periodista Manu Carreño le preguntó a Piqué si extrañaba el fútbol y su respuesta fue contundente: “Cero, es bestia, pero no”.

El periodista repitió la pregunta diciéndole a Piqué: “No el Barça, sino el fútbol”.

Piqué se sostuvo en su respuesta y fue más allá con un mensaje que para muchos también parecía que iba para Shakira, su expareja.

“O sea es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas y yo en esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco. Me fue increíblemente, mucho mejor de lo que había esperado, me siento superorgulloso de lo que he vivido, creo que ni soñando me habría salido tan bien. El hecho de hacer toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar, pero quedarme en el pasado y disfrutando de todos mis éxitos creo que sería un error porque al final eso ya no te da más”, contestó.

Gerard Piqué dejó más que claro que lo suyo con el Barcelona es capítulo cerrado y algunos creen que hacía referencia además a su situación personal.

“Obviamente, la gente te conoce en la calle y te reconoce y te pide fotos por ello, pero ya está, es una etapa que ha pasado. Creo que cuando eso sucede tienes que aceptarlo y seguir adelante”, declaró el exfutbolista.

Piqué agregó que su enfoque ahora está en los negocios. “Justamente, con Kosmos y con la Kings League ahora mismo estoy entretenido y es muy divertido”, manifestó.

Finalmente, bromeó señalando que incluso se ha tomado un tiempo del ejercicio.

“Prefiero no comer que hacer deporte, la verdad que estoy en modo (…) El día que me retiré dije ahora necesito desconectar hasta el día que de verdad mi cuerpo me pida que haga deporte otra vez”, comentó.