Piqué, indignado con Shakira por pullas a Clara Chía: “¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?

Todo un revuelo causó el fin de semana Gerard Piqué al hablar abiertamente de su ruptura con Shakira y la canción de ella junto a Bizarrap, entre otros temas. El exfutbolista, sin mencionar a la cantante, se despachó contra los fans de la colombiana por lo que le dicen en redes sociales.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, dijo el exjugador del Barcelona.

Pero eso no fue todo, Piqué también aprovechó para expresar lo que piensa de la ‘Sesión 53’, canción que Shakira hizo junto a Bizarrap y en la que se descarga por el fin de su relación. Ni Clara Chía, novia actual del deportista, se salvó de ser mencionada.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena... es igualita que tú”, dice Shakira en uno de los versos.

A propósito de eso, Piqué manifestó: “El tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y quedas muy bien. Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para que digamos oh, oh, nos hemos pasado?”.

Luego de las recientes declaraciones del exfutbolista hacia los fans de Shakira, la cantante lanzó en sus redes sociales un contundente mensaje: “Orgullosa de ser latinoamericana”.

Para Shakira grabar con el productor argentino Bizarrap una canción dirigida a su expareja Gerard Piqué fue un "desahogo" para superar la ruptura, así lo expresó en su primera entrevista en televisión tras la separación.

"Mis canciones son la mejor terapia, son más eficaces que una visita al psicólogo, al psicoanalista", recalcó la artista en diálogo con el periodista Enrique Acevedo.

La canción BZRP 'Music Session #53', lanzada el pasado mes de enero, en cuestión de horas sumó más de 30 millones de reproducciones e incendió las redes sociales. Básicamente, se convirtió en un hit y aún suena que suena.

"Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo, necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación", explicó Shakira.

"Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor", agregó.

También reveló que fue a sugerencia de su hijo Milan, de 10 años, que se decidió a grabar con el productor argentino.

"Me dijo 'tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino'", relató la sonriente la cantante colombiana al recordar las palabras del niño.

El pasado fin de semana, Shakira dejó del todo Barcelona para establecerse en Miami, Estados Unidos, con dos hijos, Milan y Sasha.