Piqué lanza pulla a Shakira diciendo que tiene más intimidad con Clara Chía

Gerard Piqué y Shakira siguen dando de qué hablar a más de un año de su separación. Aunque la colombiana ha estado más activa revelando detalles de la ruptura en sus canciones y entrevistas, recientemente el español también habló un poco de lo que ha vivido él con esta situación.

El exfutbolista profesional concedió una entrevista al programa español Joaquín, el novato, de Antena 3. Al encuentro Piqué asistió con su socio y amigo Ibai Llanos para hablar exclusivamente de su torneo de fútbol 7 de la Kings League, pero el periodista no se quedó sin hacer algunas preguntas personales.

Joaquín Sánchez, el entrevistador, a lo largo de la conversación le hizo algunos apuntes al exfutbolista que recordaban a Shakira y sus canciones. "Habéis empezado a facturar", "podríamos decir que no le sal-pica" o "no perdí clara-mente", le dijo en algunos momentos.

Ante esto, Gerard Piqué reaccionó diciendo al periodista que estaba bastante intenso "con el juego de palabras", pero para fortuna del presentador se lo tomó con risas. Aprovechando la tranquilidad del famoso, Sánchez decidió apostar por una pregunta más subida de tono.

"¿Cuántas veces a la semana tienes sexo?", cuestionó el periodista desatando risas en sus invitados. Para romper el hielo, el mismo Joaquín Sánchez reveló que en su caso la cifra era "entre una y ninguna".

En un principio, Ibai Llanos y Piqué coincidieron con el periodista entre risas para no 'hacerlo quedar mal'. Pero luego Gerard Piqué lanzó una respuesta que fue considerada como un dardo a Shakira, diciendo que "yo estoy en más ahora".

Para seguir con el comentario del ex de Shakira, el entrevistador reconoció que veía al español mucho más feliz. "Estás rejuvenecido", le expresó, recordando que el exdeportista de 36 años tiene una relación con Clara Chía, una joven de 24 años.

"Depende de si estás más feliz, de si trabajas mucho o poco", señaló su colega Ibai Llanos luego del comentario, y Joaquín Sánchez añadió que "también de la otra persona".

Finalizando la conversación, el periodista señaló que "antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?".

Sin pensarlo ni un segundo, Gerard Piqué señaló que "no creo que sea necesario". Luego el español añadió que "no conocéis mi versión porque no creo que sea necesario. ¿Qué si algún día lo contaré? No creo. No vale la pena".