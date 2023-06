Piqué le fue infiel a Shakira "con media Barcelona", aseguró el paparazzi Jordi Martín

Jordi Martín, famoso paparazzi español que le siguió el rastro a la relación entre Shakira y Piqué por más de una década, reveló algunos detalles que encontró en medio de sus investigaciones. Según el hombre, el fundador de la Kings League le fue infiel "con media Barcelona".



"Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona, y yo pensaba si Shakira era consciente, o no", dijo.

Además, Martín afirmó que el exfutbolista humillaba a Shakira por sus raíces latinas . "Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con Shakira, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana".

Por otro lado, el paparazzi tuvo que enfrentar un juicio luego de que le impusieran una orden de restricción para acercarse al exfutbolista y Clara Chía, su nueva pareja.

“Me han sorprendido muchísimo las estrictas medidas de seguridad que solicitaban Piqué y Clara, solicitaban protección especial para ellos. Hasta cuatro policías me han puesto encima mío para evitar el contacto físico con él. Evidentemente, la Policía se ha comportado totalmente amable conmigo, pero me han sorprendido muchísimo esas medidas de seguridad”, contó el fotógrafo Jordi Martín.



Según el reportero, que fue absuelto por el juez, “Clara Chía montó un show dentro de sala, se puso a llorar, dijo que se estaba mareando, que ella es víctima de todo, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante, sino que su mamá le tiene que llevar un tupper con comida”.

Publicidad

En medio de la diligencia, de acuerdo con lo que contó Jordi Martín, el mismo juez le preguntó si Clara Chía lo estaba utilizando para atacar a Shakira, a lo que el paparazzi respondió, un poco en tono de broma: “Claramente, sí”.

El tema parece no haber quedado ahí, pues en medio de la entrevista Jordi Martín les dijo a sus colegas que ocurrieron más cosas que no revelará en público: “Por privado te explicaré las barbaridades que ha dicho Clara Chía en la sede judicial, barbaridades que el Ministerio Fiscal no se lo ha permitido y no se lo ha tenido en cuenta”.

“Clara Chía dice 'tengo fobia a la prensa, tengo fobia a la aparición mediática’”, pero le cuestionaron, subrayó, que “hace menos de un mes tu pareja Gerard Piqué, que tiene 30 millones de seguidores en Instagram, colgó una foto de ambos. Entonces, si tienes fobia a la prensa, fobia a la aparición mediática, dile a tu pareja que no cuelgue una foto contigo, que la cuelgue solo”.

Publicidad



En la entrevista televisada, Jordi Martín cerró de manera contundente: “Yo entiendo que tiene 23 años, que es una cría, entiendo que es una chica, pero Clara no puede ir de victimismo, con ese victimismo por bandera, cuando se ha metido en un matrimonio”, haciendo referencia a la relación que tenían Shakira y Piqué.