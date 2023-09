¿Piqué le pidió perdón a Shakira y terminó con Clara Chía? La verdad detrás del video viral

Tras más de un año de la separación de Gerard Piqué y Shakira por la infidelidad del exfutbolista, ¿el español le pidió perdón públicamente a la colombiana? Bueno, eso es lo que se ve en un video que se hace viral en las redes sociales.



Lo que no consiguió Shakira lo logró la inteligencia artificial, con un poco de creatividad de los seguidores de la barranquillera. El video en el que aparentemente Piqué se disculpa con Shakira y le pide que regrese con él, es en realidad producto de la IA.

Piqué es tendencia nuevamente en las redes sociales, pero en esta ocasión no se debe a algo que haya hecho él, aunque parece que sí. Los resultados de las nuevas herramientas digitales hacen que sea difícil notar la diferencia.

La inteligencia artificial logró que Gerard Piqué apareciera en un video diciendo las siguientes palabras: "Después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos".



Las palabras sorprendieron a los cientos de miles de usuarios que han visto al video y que, aseguran, desde un principio les pareció "imposible" que Piqué se disculpara por su infidelidad.

Luego en el video se agrega una declaración mucho más importante. "Mi relación con Clara Chía ha terminado", asegura el Gerard Piqué creado por inteligencia artificial en la grabación y agrega: "Quiero decirte, Shak, perdón. Te amo Shakira".

Pero eso no es todo, el exfutbolista concluye su declaración diciéndole a Shakira lo que el verdadero Piqué no le pidió a la colombiana en 12 años de relación. "Eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo. Por favor, perdóname Shakira".



Los comentarios de la publicación de los internautas dejan ver que no dan crédito a las disculpas del exfutbolista. "Ni con inteligencia artificial le creo", "solo en sueños hará eso", "que no lo perdone, no vale la pena", "ni aunque le llores y le supliques", "no le creo", "ese no es Piqué, tiene fotos con Clara Chía".