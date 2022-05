Piqué reveló la razón por la que no se ha casado con Shakira

Durante una entrevista en el canal de YouTube del exfutbolista inglés Gary Neville, Gerard Piqué, deportista y actual pareja de Shakira , reveló la razón de por qué no ha llegado al altar con la cantante colombiana.

"Me gusta como estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados", dijo el jugador del Barcelona.

Publicidad

Entre risas, Neville preguntó si la artista le había pedido que le propusiera matrimonio, a lo que Piqué respondió que no han hablado del tema. "Si lo hubiera hecho, te lo diría. No tengo problema en hablar de eso, pero no es el caso", agregó.

Por último, Piqué dio algunos detalles de cómo vive su día a día. "Me levanto, llevo a los niños al colegio, tengo que estar aquí (en la sede del Barcelona) a las 9:30 a.m. Comenzamos a entrenar a las 11:00 a.m., durante una hora y media o dos. A la 1:00 p.m. comemos aquí. Y luego tengo el resto del día para dedicarlo a otras cosas. Negocios, familia... lo que sea", comentó.