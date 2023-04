¿Piqué tuvo un ataque de celos con Shakira por culpa de Maluma?

Mientras Shakira inició una nueva etapa en Estados Unidos junto a Milan y Sasha, sus hijos, Gerard Piqué parece más firme que nunca en su relación con Clara Chía. Aunque la barranquillera y su expareja siguen siendo tema de conversación, un nuevo rumor se disparó en redes sociales.



Se trata de un supuesto ataque de Celos por parte de Piqué hacia Shakira, al parecer, por culpa de Maluma. Así lo aseguró Jordi Martin, paparazzi español que le ha seguido el rastro a la intérprete de 'Antología' en Barcelona y ahora en Miami.

Según Martin, el hecho ocurrió en 2017 cuando Shakira trabajaba en 'Clandestino', una colaboración musical que hizo con el intérprete de 'Hawai'.

"Les traigo en exclusiva unas fotos que pude tomar en marzo de 2017. ¿Qué pasó en ese rodaje? La grabación empezó sobre las 8:00 de la tarde y, para mi sorpresa, sobre las 3:00 de la madrugada se presentó Piqué sin avisarle a nadie previamente", comentó el periodista español.

"Muchos eran los rumores en esa época que decían que entre Shakira y Maluma podría haber un encuentro íntimo. Gerard, con la mosca en el oído, se presentó en el rodaje sin avisar para ver qué pasaba entre los dos artistas. Fruto de los celos, este apareció en la grabación", añadió.

Sin embargo, Martin afirmó que entre Shakira y Maluma nunca hubo algo más que una amistad.

“Jamás vi nada entre ellos dos. Lo que vi fue una gran amistad y una gran complicidad entre dos artistas que se quieren y se admiran. Siempre negué esos rumores sobre su supuesto romance, porque Shakira estaba completamente enamorada del futbolista”, puntualizó.



Shakira y su mensaje a Carlos vives: "Lo que has hecho por Colombia no lo han conseguido políticos"

En otras noticias relacionadas con Shakira, la artista colombiana se robó todos los aplausos en redes sociales después de que dedicara unas emotivas palabras a Carlos Vives , cantante y amigo de la barranquillera.

La intérprete de 'Antología' homenajeó la carrera artística de Vives. Según Shakira, su legado es inolvidable por la forma como ha representado a Colombia por 30 años.

"Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser", escribió Shakira.

"Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto. Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra", agregó.

Carlos Vives reaccionó de inmediato al mensaje de Shakira: "Nos has dado a los colombianos tanto de tu alma y tanto orgullo que solo queremos verte sonreír, querida amiga. Te mereces el amor más lindo y ser feliz para alegría de Sasha y Milan, que están en una edad maravillosa, para que el mundo entonces siga disfrutando de tu música y tu energía. Tu mensaje es la canción más hermosa que nadie escribirá nunca de mí ¡Gracias! Hasta que nos volvamos a encontrar, yo sigo aquí mirándote entre el mar y la sierra que siempre te esperan. Te quiero ❤️".