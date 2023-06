Piqué y Clara Chía fueron captados saliendo de una iglesia: ¿boda a la vista?

La relación que mantienen Gerard Piqué y Clara Chía continúa siendo muy mediática. Recientemente, la pareja fue captada saliendo de una iglesia, por lo que surgió el rumor de si habían tomado la decisión de contraer matrimonio.

En las fotografías tomadas por paparazzis, se observa a la pareja saliendo del recinto religioso. Gerard Piqué lucía un traje de color azul, mientras que Clara Chía llevaba un vestido sencillo en color dorado.

Pese a que los internautas rumoraron sobre una posible boda, la verdad es que no fue así, pues la pareja asistió al matrimonio de Marc Piqué, hermano del exfubotlista.

La ceremonia tuvo lugar en horas de la tarde del pasado viernes 23 de junio, en la parroquia Sant Vicenç, ubicada en Montalt, Valencia.

Información del medio Divinity, citado por El País de España, indica que la ceremonia había sido pospuesta tras la escandalosa separación de Gerard Piqué con Shakira.

Además, se rumora que durante este evento Clara Chía fue presentada al círculo cercano de familiares y allegados del también empresario.

Piqué le fue infiel a Shakira "con media Barcelona", aseguró paparazzi

Jordi Martín, famoso paparazzi español que le siguió el rastro a la relación entre Shakira y Piqué por más de una década, reveló algunos detalles que encontró en medio de sus investigaciones. Según el hombre, el fundador de la Kings League le fue infiel "con media Barcelona".

"Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona, y yo pensaba si Shakira era consciente, o no", dijo.

Además, Martín afirmó que el exfutbolista humillaba a Shakira por sus raíces latinas. "Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha tenido comentarios muy feos con Shakira, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana".

Por otro lado, el paparazzi tuvo que enfrentar un juicio luego de que le impusieran una orden de restricción para acercarse al exfutbolista y Clara Chía, su nueva pareja.

“Me han sorprendido muchísimo las estrictas medidas de seguridad que solicitaban Piqué y Clara, solicitaban protección especial para ellos. Hasta cuatro policías me han puesto encima mío para evitar el contacto físico con él. Evidentemente, la Policía se ha comportado totalmente amable conmigo, pero me han sorprendido muchísimo esas medidas de seguridad”, contó el fotógrafo Jordi Martín.