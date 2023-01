¿Pistas de amor? Sebastián Yatra dedica publicación a Tini Stoessel y revive sospechas de romance

Los seguidores del artista colombiano y la cantante argentina no paran de especular sobre una posible relación.

Aunque hasta ahora ni Sebastián Yatra o Tini Stoessel han confirmado oficialmente un romance, cada vez son más los gestos de cariño entre ambos que algunos de sus seguidores interpretan como pistas de amor.

La química entre ambos cantantes quedó en evidencia en el video de la canción 'Cristina', pero luego en una concierto en el Luna Park de Buenos Aires, Yatra invitó a su colega al escenario para interpretar la canción y en medio de la presentación le robó un beso.

Asimismo, los dos han compartido muestras de afecto y respeto en sus redes, pero Yatra volvió a despertar los rumores de romance con esta publicación.

El cantante colombiano menciona otro perfil que tiene una serie de imágenes que llevan varios mensajes románticos como: "me muero por besarte la boca".

Incluso desde el perfil de Mau y Ricky, sus amigos con quienes grabó el tema 'Ya no tiene novio' escribieron: "Si no se vieran tan bellos juntos me pondría muy celoso".

Por lo pronto Tini Stoessel no se ha pronunciado mientras sus seguidores piden que confirmen si tienen una relación.