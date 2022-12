PlayStation estrena casco de realidad virtual en feria de videojuegos

Los cascos de realidad virtual atraían a multitudes en el Tokyo Game Show 2015, una de las mayores ferias internacionales en el mundo de los videojuegos, que arrancó este jueves y en la que se espera durante cuatro días la visita de unos 220.000 fanáticos.

El nipón Sony logró cautivar a cientos de personas en su stand con su casco de realidad virtual PlayStation VR - antes llamado Project Morpheus - para el que mostró varios juegos en preestreno.

"Es una sensación impresionante de inmersión, de proximidad con el universo virtual, no tiene nada que ver con un juego en televisión", opina el treintañero Tomoki Izuka, uno de los primeros visitantes en haberlo probado.

"Hasta ahora jugamos principalmente frente a pantallas planas pero con este casco, el jugador se encuentra inmerso en un mundo virtual en 3D. Será comercializado en el primer semestre del año próximo", explicó a la Masaki Tsukakoshi, un portavoz de Sony Computer Entertainment.

Las condiciones de venta y el precio no han sido aún definidos y Sony por el momento se muestra evasivo sobre posibles restricciones de edad.

"No sabes dónde estás, es una sensación bastante extraña, perturbadora", admite Rémy, un francés profesional del sector, quien explica que no hay que olvidar que se trata de un juego.

Sony sabe que PlayStation VR será objeto de críticas por la desconexión de la realidad que este tipo de aparato provoca, tal y como sucedió en 1979 con el lanzamiento del Walkman, que sumergía por primera vez a las personas en un universo sonoro personal.

Nadie sabe aún si los cascos de realidad virtual se convertirán en 35 años en algo tan común como son ahora los reproductores de audio, pero Sony no es el único en este mercado.

A unos metros, otros fanáticos se agitan con el casco Gear VR, un modelo en el que se coloca el Galaxy S6 de Samsung.

"Este dispositivo muestra en la pantalla imágenes tomadas a 360 grados vertical y horizontalmente: se puede por ejemplo ver un concierto y tener la sensación de estar allí, e incluso junto al artista", explica Katsutoshi Machiba, un responsable de Samsung que codesarrolló el producto con Oculus.

Al contrario del modelo de Sony, el de esta filial de Facebook no está pensado principalmente para juegos, pese a que existen algunos contenidos lúdicos para este casco.