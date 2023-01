“Pocos saben las batallas que la mente puede hacerte”: reflexión de J Balvin sobre sufrir ansiedad

El cantante compartió un importante mensaje con sus seguidores sobre la salud mental y buscar ayuda. “Es algo que hay que tomar en serio, no es de locos”, apuntó.

J Balvin es uno de los artistas más afamados del género urbano, sin embargo, a través de sus redes sociales ha manifestado que padece de ansiedad, por lo que quiso compartir con sus fans una reflexión necesaria sobre este trastorno y la salud mental.

Publicidad

“Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte… La ansiedad es algo que hay que tomar en serio, no es de locos, creo que es más loco no creer en eso. Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo, y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento... ¡Sí! yo sufro de ansiedad y no es fácil”, escribió el cantante paisa.

Aunque no es la primera vez que se refiere a este tema , el artista nuevamente hizo énfasis en la importancia de buscar ayuda en estos casos, “no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad”, señaló.

En cuestión de minutos, su mensaje fue respaldado por sus seguidores y otras personalidades, que no dudaron en comentar la publicación.

Publicidad

El artista además habló de algunos aspectos que ayudan a respaldar un mal momento “como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres”, aseguró.