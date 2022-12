Poderosa arma de ‘El Quinto elemento’ tiene réplica gracias al cazador de mitos

El Quinto Elemento es una película de 1997 que dejó memorables actuaciones, escenas y artículos que aún se recuerdan. Los papeles de Bruce Willis, Milla Jovovich y Chris Tucker fueron destacados y le dieron un toque único a la película.

En este reparto también participó Gary Oldman, que con su papel del villano Jean-Baptiste Emanuel Zorg dejó una grata sensación entre sus admiradores. El excéntrico maleante protagonizó una escena clásica de tráfico de armas con alienígenas.

A sus colegas les ofrece nada más y nada menos que la Z1, una poderosa arma que lanza misiles, flechas, balas teledirigidas, red de para atrapar maleantes, entre otras funciones. Los amantes de los efectos especiales se deleitaron con el arma futurista.



Pues bien, tuvieron que pasar 17 años para poder tener una réplica. La tarea no fue nada fácil teniendo en cuenta que no existían planos de cómo construirla, pero Adam Savage, el cazador de mitos, se dio a la tarea de crearla con base en detalles sacados escenas de la película.

El resultado, una Z1 exacta con la que hasta el propio Emanuel Zorg podría ser engañado. Eso sí, para conveniencia de la humanidad, el arma no cuenta con las municiones.



