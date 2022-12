¿Pole dance bajo el agua? Ellas lo hacen ver muy fácil

“Siempre me he preguntado si podíamos tomar estos talentos y ponerlos bajo el agua. He hablado antes sobre mi amor por el océano, así que esto fue una idea natural para mí” indicó Brett en una entrevista.

“Las chicas hacen que parezca muy fácil, pero fue todo lo contrario, la relativa gravedad cero del agua significaba que tenían que volver a pensar poses y rutinas; además tener que aguantar la respiración. Todo esto lo hizo todo el más complejo” señaló Brett.

Brett se ha dedicado los últimos diez años a fotografiar trapecistas, zanqueros y hasta traga fuego.