Polémica por toples de Kim Kardashian que retrató su hija de 4 años

En la imagen se ve a la empresaria posando de espaldas frente a un espejo, mientras North West sostiene un celular.

No es la primera vez que esta Kardashian sube fotografías de ella mostrando su voluptuoso cuerpo.

Sin embargo, esta vez utilizó a su pequeña para hacer la publicación. La imagen tiene más de 2 millones de 'me gusta' y no ha parado de generar críticas.

Algunos se encuentran molestos con ella por usar a North. Otros dudan que la niña sea quién realmente está tomando la foto y sea más bien una nueva táctica para llamar la atención.



"Esto está mal, de muchas maneras" o "cómo pones a tu hija a hacer una foto así, es una locura", criticaron usuarios en su cuenta de Instagram.

En su defensa también salieron otros seguidores: “ella no la está entrenando, es solo una imagen".

