Policía investiga a Ariana Grande por lamer unas donas

La policía de Lake Elsinore, California, donde se ubica el referido expendio de donas, informó que trabajaban en conjunto con agentes del departamento de salud pública del condado de Riverside en la investigación de la grabación, en donde aparece la intérprete de 22 años de edad lamiendo "de manera maliciosa" las donas.

Mayra Solis, la cajera en servicio en Wolfee Donuts al momento en que Grande llegó al local, dijo que la cantante no compró ninguna de las donas que lamió.

"Fue muy grosera", dijo Solis a The Associated Press. Previamente el miércoles, Grande emitió un comunicado a la AP en el que recalca su orgullo por ser estadounidense.

"Estoy EXTREMADAMENTE orgullosa de ser estadounidense y siempre he dejado en claro que amo a mi país. Lo que dije en un momento privado con mi amigo, quien estaba comprando donas, fue sacado de contexto, y lamento no haber tenido un mejor tino con mi selección de palabras", se lee en el comunicado.

En el video publicado el martes por TMZ, Grande dice: "¿Qué... es eso? Odio a los estadounidenses. Odio a Estados Unidos", cuando aparece una bandeja de donas frente a ella.

Grande dijo que eligió expresarse de esa forma debido a que lleva una vida saludable y le molesta la "facilidad y libertad con la que nosotros los estadounidenses comemos y consumimos cosas sin pensar en las consecuencias".

"Me frustra el hecho de que Estados Unidos tenga uno de los índices de obesidad infantil más elevados del mundo. Necesitamos hacer más para educarnos a nosotros mismos y a nuestros niños sobre los peligros del exceso de alimentación y el veneno que le damos a nuestros cuerpos", comentó.

"Sin embargo, debí utilizar un mejor criterio a la hora de expresarme; y con mi nueva responsabilidad hacia los demás como figura pública, me esforzaré en hacerlo mejor". Cuestionados sobre la investigación policiaca, los representantes de Grande señalaron que no comentarán al respecto.

El miércoles, la intérprete anunció que no actuaría en el Concierto del Juego de Estrellas de Grandes Ligas a realizarse el sábado. Dijo que la decisión no tuvo nada que ver con la filtración del video. "Con respecto a mi ausencia del show de Grandes Ligas, tuve una cirugía oral de emergencia, y a causa de la recuperación es que no puedo participar en el evento", aclaró.

"Habiendo dicho eso, me disculpo nuevamente si ofendí a alguien con mi mala selección de palabras".