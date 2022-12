Por censura de escenas, Cincuenta sombras de Grey fracasó en Zimbabue

"Hay escenas en la película que son demasiado indecentes como para mostrarlas al público", dijo el viernes Isaac Chiranganyika, secretario del Consejo de Censores. La película, basada en la novela de E.L. James, tiene escenas de sadomasoquismo.

Los cines en Zimbabue obtuvieron permiso para mostrar una versión censurada y la mayoría accedieron a presentar esa versión durante su estreno el Día de San Valentín, pero ahora todos han retirado la película, dijeron representantes de Ster Kinekor, una empresa local de distribución.

"Se creó la sensación de que la gran censura pondría en riesgo la integridad de la película", dijo el centro comercial Sam Levy Village en su página de Facebook. El cine del centro comercial se negó a presentar "Cincuenta sombras de Grey" desde un principio por las exigencias de los censores.

Los artistas y cineastas zimbabuenses y suelen criticar las decisiones del consejo de censores ante escenas que este considera demasiado eróticas, violentas o políticas. El presidente del consejo, Heya Malaba, tiene 95 años y no ha hecho concesiones sobre escenas eróticas en el pasado.

Fuera de los cines se espera que la versión no censurada llegue a las calles en copias pirata.

"Solo tengo que esperar una semana y estaré comprando ‘Cincuenta sombras de Grey’ por un dólar a los vendedores", dijo el residente de Harare Stam Zengeni. "Así que no hay problema".