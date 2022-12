Por cinco días, el tango se tomará los escenarios de Cali

Los vallecaucanos podrán disfrutar de la segunda versión del Festival Internacional de Tango que reunirá, en un mismo escenario, a exponentes argentinos y colombianos de este género. El evento se llevará a cabo lugar en la plazoleta principal de Comfenalco Valle y en el Teatro Jorge Isaacs, de Cali.

El certamen, que se realizará del 22 al 28 de mayo, tendrá en su programación tangoterapia, exposición fotográfica, concierto y campeonato con más de 80 bailarines en escena.

Prográmese:

Clases gratuitas de tango / 22, 25 y 26 de mayo: Tango, tango electrónico y tangoterapia. Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. no afiliados / 5:00 p.m. a 6:00 p.m. afiliados. Lugar: Comfenalco Valle delagente, Torre C, calle 5 # 6-63, piso mezzanine. (No se solicita previa inscripción para este espacio; los interesados deben presentarse 30 minutos antes del inicio de las clases para el registro e ingreso)

Concierto de tango, música, baile y canto / 26 de mayo / Hora: 7:00 p.m. Presentación artística a cargo de músicos argentinos Dúo Avivate; Compañía de baile de Medellín Inspiración Tango; Compañía de baile de Cali Tango Vivo; cantante argentino Jorge Antonio ‘El Barón de América’. Lugar: Comfenalco Valle delagente, Plazoleta, calle 5 # 6-63.

Seminifinal campeonato de tango / 27 de mayo / Hora 7:00 p.m.: Competencia de más de 80 bailarines en las categorías Tango salón y Tango escenario; presentación artística del Cuarteto Cali Tango; de los cantantes Nancy Faride Arias (Colombia), Edgardo Martelly (Argentina) y del maestro pianista Carlos Ríos. Lugar: Comfenalco Valle delagente, Plazoleta, calle 5 # 6-63.

Gala final / 28 de mayo / Hora 7:00 p.m.: Final categorías Tango salón y Tango escenario en parejas. Semifinal y final categoría grupos coreográficos (categoría nueva,); Edgardo Martelly (Argentina) y del maestro pianista Carlos Ríos. Lugar: Teatro Jorge Isaacs, carrera 3 # 12-28.

