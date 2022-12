Por críticas, Disney desiste de registrar el Día de los Muertos

Disney ha desistido de sus gestiones para declarar como marca registrada el Día de los Muertos, una festividad tradicional celebrada por millones de mexicanos en su país y en Estados Unidos.

El gigante del espectáculo había presentado la solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el primero de mayo, lo cual provocó una andanada de críticas y petitorios en internet.

"¿Cómo se les ocurre?", se preguntó la dirigente comunitaria Genevieve Barrios Southgate en una entrevista con el diario Orange County Register.

"Es evidente que Disney respondió a la opinión pública", añadió. "Eso es lo que sucede cuando los asesores no son gente sensible a los problemas culturales".

Muchos mexicanos y méxico-estadounidenses celebran la festividad en noviembre, cuando se visitan las tumbas de parientes y seres queridos muertos, se las limpia y decora con ofrendas de flores y calaveras, entre otros objetos.

"La intención de Disney al presentar la solicitud de marca registrada era proteger el título potencial de nuestra película y actividades afines", dijo la empresa en un comunicado. "Desde entonces se ha decidido que el título del filme cambiará y por eso retiramos nuestra solicitud de marca registrada".

Disney trataba de infringir "algo que es singularmente mexicano y méxico-estadounidense", dijo Alejandro Gradilla, decano del departamento de estudios chicanos en la Universidad Estatal de California, Fullerton, al Register. "No creo que sea la última vez que una compañía intenta obtener derechos sobre una fiesta".

Hace dos años, Disney recibió fuertes críticas por tratar de registrar como marca el nombre SEAL Team 6 por el equipo de comandos navales de elite que mató a Osama bin Laden. Después retiraron la solicitud.

Santa Ana (EE. UU.)