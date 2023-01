Por “dejar en visto” en WhatsApp, Manuel Turizo fue víctima de los hackers

Delincuentes informáticos se apoderaron del perfil en Instagram del cantante. Le borraron todas las fotos y publicaron una conversación.

“Tanto te dije que si no ibas en serio me dijeras la verdad, vos tenés la culpa de todo, y seguro me vas a dejar en visto como siempre”, dice uno de los mensajes de la supuesta conversación entre Turizo y otra persona.

“Me dejas en visto, Manuel, y no respondo”, añade.

Ante el hecho, Manuel aprovechó su cuenta en Twitter para pronunciarse.

“Es increíble que haya personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables”.

Hackearon mi cuenta de Instagram 😔Es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables. pic.twitter.com/7YSKLEaYee — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) July 23, 2018

De igual forma, su hermano, Julian Turizo, se refirió al suceso.

“Increíble que a estas alturas haya gente queriendo dañar nuestra carrera, todo el esfuerzo y dedicación que le ponemos día a día. Mi hermano ahora no puede entrar a su cuenta @mturizomusic y le borraron todas sus fotos. Estamos tratando de solucionar lo antes posible. ¡Muy triste que pasen estas cosas, pero vamos a encontrar los culpables!