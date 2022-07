¿Por escandalosa? A Yina Calderón le quitaron la luz mientras celebraba su cumpleaños

Yina Calderón protagonizó recientemente un nuevo escándalo, esta vez en el edificio donde reside. La joven relató que armó un pleito en recepción después de que le quitaron la electricidad en su apartamento producto de una fiesta sorpresa que sus amigos y familiares le hicieron de cumpleaños.

"Señores, hola, estamos celebrando mi cumpleaños, ustedes no saben el hijuemadre escándalo que acabo de tener con los de la recepción (...) Desde las 10:30 de la noche me están jodiendo, yo sé que hay gente que debe madrugar a trabajar pero yo también he visto a mis vecinos tomar y yo no por eso les amargo la vida, porque la vida es una sola y como para yo amargársela a mis vecinos, no", comentó la DJ de guaracha.

Yina Calderón continuó diciendo que mientras todos estaba disfrutando de la fiesta hubo un apagón en todo su apartamento, pues los vigilantes le bajaron los tacos de energía. "Eso legalmente no está permitido, me parece una falta de respeto, yo sí conozco la ley", dijo.

La empresaria de fajas añadió que "me bajé y armé el pleito en recepción, saqué códigos y todo lo que estudié de derecho, y llegó la Policía y ellos les dijeron: 'si, ustedes no tenían por qué bajarle los tacos a ella, mañana ella resolverá con la administración', porque todo en la vida tiene un conducto regular".

Finalmente, Yina Calderón concluyó relatando que los agentes de Policía subieron hasta su apartamento y, tras ver que era una reunión familiar, se alejaron sin problema.

No es la primera vez que vecinos de la creadora de contenido se quejan por sus fiestas hasta largas horas de la noche. Anteriormente, la madre de Yina Calderón contó que ha tenido que ir hasta su apartamento a darle fin a sus celebraciones.