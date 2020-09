“Por eso le dio cáncer”: los crueles comentarios a Lorena Meritano por Pasión de Gavilanes

Lorena Meritano también ha gozado por cuenta de Pasión de Gavilanes, donde interpreta a Dínora Rosales, personaje antagónico que les hace la vida imposible a Juan Reyes (Mario Cimarro) y Norma Elizondo (Danna García), protagonistas de la exitosa producción.

“Acá en Argentina no la puedo ver, entonces lo que hago en las noches es que me meto en Twitter a chismosear los tendring topic (tendencias) y veo todo lo que dicen, lo que nos critican, lo que me putean a mí. A Dínora la aman y la odian”, expresó en entrevista en el programa Día a Día del Canal Caracol.

Aseguró además que “es lindo ver esa repercusión que está teniendo (la novela). Me escribe un montón de gente que la ve en familia”.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Así como en esa época la gente reaccionaba contra ella en la calle, hoy a través de redes sociales algunos le hacen crueles comentarios por el personaje.

“Nunca me voy a olvidar en un centro comercial muy conocido cerca de la zona T (en Bogotá) una señora me gritó unas barbaridades. Al principio era chistoso, al principio daba risa, ¡pero después me decían unas cosas! En Colombia, como a veces la gente no tiene filtro, te ven y te pegan un grito: ‘¿usted por qué es tan mala?’ Y uno, ¿cómo así? Es Dínora, no soy yo”, manifestó.

La actriz agregó que llegó un punto en el que no quería salir y lloraba mucho porque le estaba afectando.

“A mi papá, que en paz descanse, yo lo llamaba y me decía: ‘es que estás haciendo bien tu trabajo’ y eso me hacía bien”, señaló.

Ahora la audiencia disfruta compartir y hablar de la producción en las redes sociales, y a través de este medio Lorena también ha recibido comentarios crueles.

“Hoy en día me escriben cosas muy lindas, pero empecé a recibir unos mensajes muy feos de ‘por eso le dio cáncer', cosas horribles, y tuve que empezar a bloquear mucha gente. Eso no es nada, realmente, hay gente que está un poquito confundida, por no decir otra cosa”, indicó.

Para la actriz, “las redes sociales se convirtieron en el tacho (caneca) de basura de la ignorancia, el resentimiento, el enojo de mucha gente. Yo les deseo que Dios los bendiga y mucho amor, que creo que es lo que nos hace falta a los seres humanos”, subrayó.

Meritano contrajo cáncer de seno y tuvo una dura batalla para su recuperación.

A raíz de sus acciones en la novela, le han sacado memes comparándola incluso con Chucky: el muñeco diabólico. Ella dice que eso le causa risa y le parece lindo y divertido.

“Dínora creo que es peor que Chucky. Van a ver cómo se pone la novela. Ya los mensajes a mi persona son otra cosa, pero igual no pasa nada, ya sabemos que no es personal”, manifestó.

La actriz anticipó a los televidentes que lo que han visto sobre Dínora es poco frente a lo que se viene en los próximos capítulos de ‘Pasión de Gavilanes’.