Por este video, dicen que Daniel Arenas expuso su ruptura con Daniela Álvarez

Daniel Arenas y Daniela Álvarez parecían ser una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento, a la par que se afianzaba su romance. Ambos han gozado de buenas oportunidades en el medio y Daniel ahora vive en Estados Unidos, donde trabaja como presentador.

Sin embargo, en los últimos meses, el distanciamiento de la pareja ha sido evidente, aunque ninguno ha confirmado o desmentido si la relación llegó a su fin.

Pero, para muchos de sus seguidores, la última publicación de Daniel Arenas en su cuenta de Instagram es la prueba irrefutable de que el actor y presentador volvió a la soltería.

“La madre de Daniel Arenas cambió su juego. Le inculcó la determinación de perseguir sus sueños sin límites. ¡Cambia el juego y triunfa tú también! @Mujeresimparables”, es la leyenda que acompaña el clip que hace parte de una campaña de Telemundo.

Publicidad

Y, por supuesto, Daniel Arenas hizo una emotiva dedicatoria a su mamá: “Mi madre no solo me trajo al mundo, sino que también me ayudó a ser el hombre que soy. Mi mamá es una mujer dulce, pero también es fuerte. ¡Gracias, ma, por cambiarme la vida!”.

Lo que llamó la atención a muchos es que por ningún lado el presentador menciona a Daniela Álvarez, que también destaca, entre muchas cosas, por ser una mujer imparable.

Hace un mes en medio del programa Hoy Día de Telemundo, Daniel Arenas fue sincero con los espectadores y envió un mensaje sobre su vida sentimental.

Publicidad

“Amores de la vida hay muchos, el primero son nuestros padres, nuestra familia, a quienes amo y adoro”, dijo en primera instancia.

Asimismo, el artista de 43 años agregó que alguien más ocupa esa posición importante en su vida.

“Pienso que otro amor de la vida es la pareja, en este momento mi pareja actual es a quien amo, a quien quiero, a quien apoyo y a quien considero mi compañera de vida”, recalcó.

Aun así, la duda persiste para muchos.

Publicidad

¿Fue por beso con Adamari López?

Aunque el cambio de residencia del actor para muchos influyó en el quiebre de la relación, otros dicen que el beso que Daniel Arenas protagonizó con otra actriz en un programa no habría sido nada del agrado de Daniela.

Tanto fue el revuelo que causó esa situación que Daniel Álvarez no lo dejó pasar y ofreció incluso disculpas.

“Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona”, señaló.