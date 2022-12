¡Por fin! Escritor de Dragon Ball Evolution se disculpa por guion de la película

En 2009 los fanáticos de Dragon Ball esperaban con gran expectativa la entrega liveaction de la primera película. Para nadie era un secreto que llevar la historia de Gokú a la pantalla gigante era un reto complicado de asumir, en especial por el tipo de público a la cual sería dirigida.

En efecto, el reto de traer a la vida real la historia escrita por Akira Toriyama fue un fracaso. El único reconocimiento que logró fue lograr ser una de las peores películas de 2009. El portal IMBD le otorgó la calificación de 2,8 en una escala de 1 a 10, mientras que Rotten Tomatoes le dio un %14 de aprobación basado en 53 críticas.

El guionista se confiesa

Derek Paula, fanático de la serie y creador del blog The Dao of Dragon Ball, consultó a Ben Ramsey, guionista del proyecto, para preguntarle sobre su opinión siete años después del estreno. Sin dudarlo, Ramsey mostró su arrepentimiento por no haberse apropiado del proyecto y dejarse seducir más por el dinero que por el valor de la franquicia.

“He aprendido que cuando entras a un proyecto sin pasión sales con resultados subóptimos y, a veces, pura basura”, reveló el escritor y añadió: “tener algo en lo que aparezco como escritor y que sea odiado a nivel mundial es desgarrador”.

Confiesa, además, que desde 2009 ha intentado desviar la atención de quién tuvo la culpa pero que todo desemboca en que era su trabajo y también asume que es responsable de que todo fuera una decepción para los fans de Dragon Ball.

“A todos los fans de Dragon que hay por ahí, pido sinceramente disculpas.”, puntualizó.

Aquí la entrevista original: http://thedaoofdragonball.com/blog/news/dragonball-evolution-writer-apologizes-to-fans/