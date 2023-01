Por foto con cachorro de gran felino, Maluma despertó amores y odios

La imagen del cantante en su cuenta de Instagram tiene furiosos a algunos de sus seguidores. Otros lo defienden.

Luego de 12 horas, la fotografía publicada alcanzó más de 5 mil comentarios y 866 mil me gusta.

En ella se ve al colombiano mientras carga un ejemplar de felino, foto que acompañó con el mensaje “Antisocial”.

Se dio durante la visita a la ‘Black Jaguar-White Tiger Foundation’, una organización que busca sensibilizar a las personas sobre el cuidado de su planeta.

De hecho, su lema es “Ayudando a los humanos a enamorarse de su planeta una vez más”.

Aunque se desconoce la historia del animal con el que posa Maluma, algunos de sus seguidores le critican la imagen y lo señalan de maltrato.

“Por favor no usen a los animales salvajes para esto, el mejor lugar su hábitat... En todo caso, sería genial ayudar a estos animales contra la caza”, escribió la usuaria angelavalle11.

Otra usuaria, identificada como vale_sancheeezzz, escribió: “Deje al pobre león en paz”.

“Eso no se hace, ese animal debería estar en su hábitat natural, es maltrato, para la muestra un botón. En su defensa le rasguñó una mano y aun así, ¿insiste en tomarse la foto? No al maltrato animal, respete por favor, si quiere llamar la atención de nuevo píntese el pelo de rojo, muestre una axila peluda, pero no use un animal salvaje ni promueva el maltrato”, es el duro mensaje de javielman1.

En sus historias de Instagram, el artista publicó algunos videos en los que se ven algunos momentos de su paso por el refugio de protección de animales ubicado en Estados Unidos.