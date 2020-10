Por fotos con un mono ardilla, acusan a Sebastián Yatra de maltrato animal

Sebastián Yatra está en el ojo del huracán por unas fotos que publicó junto a un mono ardilla.

El cantante ha sido duramente criticado en redes sociales por las imágenes y lo acusan de maltrato animal.

Yatra compartió en Facebook tres fotografías en su casa de Miami en las que se ve a su mamá y a un mono ardilla que parece ser su mascota, pues lo llama Kabu.

La secretaria de Ambiente de Bogotá manifestó su descontento a través de Twitter, haciendo referencia al maltrato animal por la tenencia de especies silvestres como mascotas.

“Si Sebastián estuviera en Bogotá, un operativo de la Secretaría de Ambiente estaría saliendo para su casa a decomisar a Kabu, encuarentenarlo, recuperarlo y tratar de que recupere las capacidades necesarias para volver a la libertad. No seas como Sebastián”, sostuvo Carolina Urrutia.

Si Sebastián estuviera en Bogotá, un operativo de @Ambientebogota estaría saliendo para su casa a decomisar a Kabu, encuarentenarlo, recuperarlo y tratar de que recupere las capacidades necesarias para volver a la libertad.

No seas como Sebastián. #LibresYEnCasa https://t.co/jxYEgZoztE — Carolina Urrutia Vásquez (@colinita) October 7, 2020

El colombiano eliminó la publicación tras los comentarios negativos de seguidores, defensores de animales y figuras públicas, como la actriz Carolina Guerra.

“A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos, pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es imperdonable apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes”, manifestó la también modelo.

A Yatra le reconozco su talento, su carisma, su carrera y seguro esto me va a traer disgustos entre amigos pero no me puedo callar. A estas alturas de la vida es IMPERDONABLE apoyar el cautiverio de animales exóticos, comprándolos o posando con ellos y promocionándolo en redes 🚫 pic.twitter.com/mn1VFAYzAO — Carolina Guerra (@carolinaguerram) October 8, 2020

Hasta el momento, Sebastián Yatra no se ha referido a esta situación que le ha costado múltiples críticas y señalamientos.