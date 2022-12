Por huir de los paparazis, Chris Brown chocó su auto contra un árbol

El teniente Lincoln Hoshino reportó que la colisión ocurrió alrededor del mediodía del sábado. Brown dijo a la Policía que perdió el control de su Porsche negro durante la persecución.

Hoshino afirmó que la Policía investigará el incidente. Agregó que no sabía si fueron identificados los paparazzi que lo perseguían.

The Associated Press llamó al abogado de Brown para conocer más detalles sobre el caso, pero nadie respondió de inmediato.

El choque sucedió un día antes de la ceremonia de entrega de Premios Grammy, donde Brown está nominado por mejor álbum contemporáneo urbano.

Los Ángeles (EE. UU)