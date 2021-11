Por no pagar millonaria suma, Tom Hanks rechaza invitación para viajar al espacio

El actor Tom Hanks, protagonista de cintas como ‘Forrest Gump’ o ‘Náufrago’, manifestó que fue invitado a un viaje al espacio por el magnate Jeff Bezos; sin embargo, decidió rechazar la invitación.

El motivo del desaire del actor con el empresario se debe a que la invitación no es gratis, pues el viaje cuesta la suma de 28 millones de dólares (más de 108 mil millones de pesos), así que Hanks prefirió no hacer esa inversión.

Así lo manifestó en el programa de Jimmy Kimmel.

“Cuesta como 28 millones de dólares, me va bien Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones”, expresó Tom Hanks.

A algunos les pareció un gesto coherente del actor, pues se trata de su dinero, mientras que otros lo calificaron de tacaño.