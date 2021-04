Por poco no queda ni el recuerdo: Jhonny Rivera repinta camiseta firmada por James Rodríguez

“Para Jhonny Rivera, con cariño”, así firmó James Rodríguez una camiseta del Real Madrid destinada al cantante pereirano, pero por poco no queda el recuerdo del autógrafo por una curiosa situación que se le presentó al artista con una empleada de su casa.

A través de sus redes sociales, el intérprete de ‘Soy Soltero’ contó que luego de poner la camiseta a lavar, la mujer le expresó que “no le salían las rayas que le hicieron”.

Empleada de Jhonny Rivera se descachó al borrarle el autógrafo de James de una camiseta pic.twitter.com/cdNdiBjXxU — Pille pues (@PuesPille) April 7, 2021

“Resulta que me la puse para un torneo y llegué y me la quité, cuando la empleada de mi casa me dice: ‘don Jhonny mira que esa camiseta no le salen esas rayas que le hicieron como ahí en el pecho’”, contó.

El artista no tuvo más remedio que repintar el mensaje y el autógrafo que le había dedicado el futbolista.

“Me tocó repintarlo a mí. Ahí se ve los caballazos que le hice yo, repinté por donde se veía que estaba la línea para que me creyeran que si la firmó James”, remató el pereirano.

La jocosa anécdota ha hecho reír a más de un fan del cantante de música popular.